Medici assenteisti a Forlì: a casa o in giro invece che al lavoro, perquisiti dieci camici bianchi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forlì, 17 ottobre 2024 – dieci perquisizioni all'alba eseguite dalla Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Forli' a carico di altrettanti Medici che hanno svolto servizio presso la guardia medica di Forlì. I Medici, al momento, sono indagati per truffa, reati di falso ed interruzione di pubblico servizio. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto dell'azienda sanitaria in cui si dava conto che numerosi utenti avevano segnalato "mancate risposte" e di non aver ricevuto alcuna assistenza.

