Maternità surrogata, è reato universale. Opposizioni: “Norma medievale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo scorso luglio dalla Commissione di Giustizia del Senato era stato dato il via libera al disegno di legge che introduceva il reato universale di Maternità surrogata, in cui una donna porta avanti la gravidanza per conto di altri che poi acquisiranno la genitorialità nei confronti del nascituro. Il provvedimento, che punisce anche chi fa ricorso alla Maternità surrogata all’estero, è stato approvato con 84 sì e 58 no dopo una discussione molto accesa dove non sono mancate aspre critiche soprattutto da parte delle Opposizioni, che hanno definito questa una “legge medievale”. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo scorso luglio dalla Commissione di Giustizia del Senato era stato dato il via libera al disegno di legge che introduceva ildi, in cui una donna porta avanti la gravidanza per conto di altri che poi acquisiranno la genitorialità nei confronti del nascituro. Il provvedimento, che punisce anche chi fa ricorso allaall’estero, è stato approvato con 84 sì e 58 no dopo una discussione molto accesa dove non sono mancate aspre critiche soprattutto da parte delle, che hanno definito questa una “legge”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Divieto di maternità surrogata - un bene per donne e bambini” - ''In Senato è stato sancito il diritto di donne e bambini a non essere considerati "cose", ma persone degne di rispetto e non oggetto di compravendita''. (Imolaoggi.it)

Il ddl contro la maternità surrogata è legge - ira delle opposizioni - . Il provvedimento, che ha come prima firmataria la deputata di Fdi, Carolina Varchi, e che aveva ricevuto il via libera dalla Camera il 26 luglio 2023,. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato con 84 sì, 58 no e nessun astenuto, il disegno di legge contro la maternità surrogata, anche se compiuta all’estero da cittadini italiani. (Imolaoggi.it)

Maternità surrogata - è reato universale : via libera dal Senato. Opposizioni : “Norma medievale” - “Non mi si venga a dire che le donne che praticano la gpa lo facciano per solidarietà umana – rincara la dose il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin – Se lo si fa, è per motivi economici”. Non ci riporterete al medioevo”. Ma questa legge è destinata alla sconfitta: sarà sconfitta dai giudici, dal tempo e dall’amore. (Lapresse.it)