Gaeta.it - Lega del Ciclismo Professionistico e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia: una nuova alleanza per la sostenibilità

Ile il turismo sportivo si incontrano per promuovere e valorizzare i patrimoni culturali e naturali delle comunità italiane. Questo è l'obiettivo principale del protocollo d'intesa recentemente firmato tra ladele l'Pro. La sinergia tra le due organizzazioni non solo punta a stimolare l'economia locale, ma anche a sensibilizzare le nuove generazioni sulla sicurezza stradale e sui benefici del. Un protocollo per la valorizzazione dei territori Il protocollo siglato da LCP e UNPLI rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle tradizioni locali e delle specificità territoriali. Le due associazioni si sono impegnate a condurre studi e ricerche per analizzare l'impatto economico e sociale degli eventi ciclistici sui territori ospitanti.