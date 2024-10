La sfida tra Harris e Trump passa per un iconico panino. La curiosa storia del Philly Cheesesteak (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante la campagna del 2004 il candidato democratico John Kerry è entrato da Pat’s, storico diner di Philadelphia, e ha commesso un errore madornale. Ha ordinato una Philly Cheesesteak con il formaggio “swiss”. Affronto. Sacrilegio. Bestemmia. L’ortodossia locale prevede che il tipico panino con carne e cipolle fritte sia irrorato con quantità immorali di “cheeze whiz”, un giallissimo ritrovato della chimica che rimane cremoso anche a temperatura ambiente. Non sono ammesse variazioni esotiche. L'articolo di Mattia Ferraresi lo trovate nella versione integrale sul mensile Gambero Rosso di ottobre n. Gamberorosso.it - La sfida tra Harris e Trump passa per un iconico panino. La curiosa storia del Philly Cheesesteak Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante la campagna del 2004 il candidato democratico John Kerry è entrato da Pat’s, storico diner di Philadelphia, e ha commesso un errore madornale. Ha ordinato unacon il formaggio “swiss”. Affronto. Sacrilegio. Bestemmia. L’ortodossia locale prevede che il tipicocon carne e cipolle fritte sia irrorato con quantità immorali di “cheeze whiz”, un giallissimo ritrovato della chimica che rimane cremoso anche a temperatura ambiente. Non sono ammesse variazioni esotiche. L'articolo di Mattia Ferraresi lo trovate nella versione integrale sul mensile Gambero Rosso di ottobre n.

