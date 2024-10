La sfida di Zelensky ai leader europei: “Fermare la Russia o saremo costretti a farlo da soli” (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Fermateci, se non lo fate voi, lo faremo noi". Questa frase, pronunciata oggi dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles, ha rappresentato il fulcro di un discorso carico di determinazione e di urgenza. Zelensky ha lanciato un appello chiaro e deciso ai leader europei, chiedendo loro di dare all’Ucraina i mezzi necessari per Fermare l’avanzata russa, e ha fatto intendere che se non si agirà prontamente, l’Ucraina potrebbe essere costretta a prendere decisioni drastiche per difendersi.Durante la conferenza stampa tenutasi alla fine del Consiglio europeo, Zelensky ha espresso la sua preoccupazione per l’evolversi della guerra e per l'eventualità che il sostegno europeo possa non essere all’altezza della minaccia posta dalla Russia. Ilfogliettone.it - La sfida di Zelensky ai leader europei: “Fermare la Russia o saremo costretti a farlo da soli” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Fermateci, se non lo fate voi, lo faremo noi". Questa frase, pronunciata oggi dal presidente ucraino Volodymyra Bruxelles, ha rappresentato il fulcro di un discorso carico di determinazione e di urgenza.ha lanciato un appello chiaro e deciso ai, chiedendo loro di dare all’Ucraina i mezzi necessari perl’avanzata russa, e ha fatto intendere che se non si agirà prontamente, l’Ucraina potrebbe essere costretta a prendere decisioni drastiche per difendersi.Durante la conferenza stampa tenutasi alla fine del Consiglio europeo,ha espresso la sua preoccupazione per l’evolversi della guerra e per l'eventualità che il sostegno europeo possa non essere all’altezza della minaccia posta dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi". La sfida di Zelensky - Abbiamo ottenuto un altro rifornimento del fondo di scambio (prigionieri di guerra) per il nostro Paese». . Non si è fatta attendere la reazione del Cremlino che, in seguito all'attacco, ha fatto sapere, tramite uno dei portavoce di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, che Mosca al momento non è pronta a sedersi al tavolo delle trattative. (Iltempo.it)

Ucraina attacca Russia - Zelensky sfida Putin : “Mosca ora ha guerra in casa” - it. L’attacco sarebbe avvenuto nel distretto di Belovsky e risale a sabato, ha spiegato, secondo quanto scrive Ria Novosti. . 000 le persone che sinora sono state trasferite a causa dell’attacco alla regione di Kursk, ha affermato il governatore.  “Il nemico continuerà a cercare di destabilizzare la situazione nella zona di confine per scuotere la situazione politica interna nel nostro Paese – ... (Ildenaro.it)

Ucraina attacca Russia - Zelensky sfida Putin : “Mosca ora ha guerra in casa” - (Adnkronos) – "La Russia deve essere costretta alla pace". "La Russia ha portato la guerra ad altri, ora le arriva in casa – ha incalzato in dichiarazioni rilanciate dalla presidenza di Kiev -. A dirlo, mentre l'Ucraina avanza nella regione di Kursk in territorio russo, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Webmagazine24.it)