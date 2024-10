La Promessa anticipazioni 18 ottobre: Cruz sconvolta dalla verità su Feliciano, Manuel rischia tutto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale di Rete 4 Domani venerdì 18 ottobre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Cruz impone il silenzio sull'identità di Feliciano. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa: Curro ha un attacco di panico Petra ha confessato a Cruz che Feliciano era suo figlio, lasciando la Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 18 ottobre: Cruz sconvolta dalla verità su Feliciano, Manuel rischia tutto Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovedella soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale di Rete 4 Domani venerdì 18torna su Rete 4 la soap spagnola La, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Ledell'episodio ci informano cheimpone il silenzio sull'identità di. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire ladietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: Curro ha un attacco di panico Petra ha confessato acheera suo figlio, lasciando la

Colpi di scena e nuove tensioni : anticipazioni de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2024 - La narrazione di “La Promessa” si arricchisce quindi di sfumature e relazioni complesse, tenendo incollati gli spettatori agli schermi, che ormai non possono fare a meno di seguire l’evolversi delle vicende tra segreti, rivelazioni e dinamiche familiari intricate, mentre il dramma sull’amore e la vendetta continua a svelare i suoi misteri. (Gaeta.it)