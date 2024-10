La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2024: Pia mente a Cruz per proteggere Petra mentre Curro ha un attacco di panico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 18 ottobre 2024 vedremo che Pia proteggerà Petra dall'ira di Cruz e farà venire un attacco di panico a Curro. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2024: Pia mente a Cruz per proteggere Petra mentre Curro ha un attacco di panico Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella puntata de Lain onda su Rete4 il 18vedremo che Pia proteggeràdall'ira die farà venire undi. Scopriamo insieme lee le Trame dell'episodio della Soap.

Colpi di scena e nuove tensioni : anticipazioni de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2024 - La frattura tra Virtudes e Candela si approfondisce, creando un ulteriore strato di tensione nella storia. I preparativi per le nozze di Catalina e Pelayo Parallelamente all’arrivo del conte, i preparativi per il matrimonio tra Catalina e Pelayo si intensificano, creando ulteriori tensioni. L’intenzione di Alonso è di proteggere Curro da possibili pericoli esterni, ma questa situazione di ... (Gaeta.it)

La Promessa - anticipazioni settimanali dal 19 al 25 ottobre 2024 : arriva il conte de Ayala - Pelayo tuttavia resterà impassibile e obbligherà il valletto a dire all’inglese che la consegna tarderà. Alonso faticherà a credere che non si sia invece trattato di un tentato omicidio. Il nobile avrà modo di conoscere tutti i componenti della famiglia, e mostrerà un particolare apprezzamento per Romulo nei prossimi episodi La Promessa. (Superguidatv.it)