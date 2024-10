Ilrestodelcarlino.it - ’I Visionari’, il progetto teatrale per selezionare gli spettacoli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna a Ravenna ilpartecipativo dei ’, con la chiamata pubblica di ’ErosAntEros’ dedicata a tutte le persone appassionate o incuriosite dal teatro. La chiamata pubblica ha l’obiettivo di creare un gruppo di spettatrici e spettatori attivi, cioè i Visionari, che si impegnano a prendere visione delle creazioni che le varie compagnie che operano professionalmente nel teatro contemporaneo e nell’arte performativa, invieranno in risposta al bando della rete nazionale ’L’Italia dei. Per entrare nel gruppo ’Visionari di Ravenna’ non sono necessarie particolari competenze, ma curiosità e passione nei confronti del teatro e delle arti performative, nonché la disponibilità a riunirsi tra dicembre 2024 e marzo 2025 per quattro incontri collettivi.