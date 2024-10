"I vini naturali sono solo un grande inganno". La dura replica di Riccardo Cotarella al vignaiolo Piero Riccardi (Di giovedì 17 ottobre 2024) I vini naturali non esistono e rappresentano un grande inganno per i consumatori. Ancora una volta, sollecitato da decine di produttori, mio malgrado sono costretto a intervenire su una querelle, tra vini convenzionali e sedicenti naturali, che in verità non avrebbe alcun senso di esistere sotto il profilo puramente scientifico. Nonostante le affannose teorie rappresentate da personaggi senza specifici titoli professionali in materia, come ad esempio risulta essere Piero Riccardi che, dopo una vita da sceneggiatore cinematografico e teatrale, da qualche anno si autoprofessa vignaiolo e portabandiera dei cosiddetti vini naturali. Il suo intervento su queste colonne merita una risposta puntuale in nome della verità e della scienza, altrimenti si corre il rischio di far passare per acclarati procedimenti che non hanno nulla a che fare con la viticoltura e l’enologia. Gamberorosso.it - "I vini naturali sono solo un grande inganno". La dura replica di Riccardo Cotarella al vignaiolo Piero Riccardi Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Inon esistono e rappresentano unper i consumatori. Ancora una volta, sollecitato da decine di produttori, mio malgradocostretto a intervenire su una querelle, traconvenzionali e sedicenti, che in verità non avrebbe alcun senso di esistere sotto il profilo puramente scientifico. Nonostante le affannose teorie rappresentate da personaggi senza specifici titoli professionali in materia, come ad esempio risulta essereche, dopo una vita da sceneggiatore cinematografico e teatrale, da qualche anno si autoprofessae portabandiera dei cosiddetti. Il suo intervento su queste colonne merita una risposta puntuale in nome della verità e della scienza, altrimenti si corre il rischio di far passare per acclarati procedimenti che non hanno nulla a che fare con la viticoltura e l’enologia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Basta lotte tra vini convenzionali e naturali. C'è spazio per tutti". L'enologo De Gennaro Aquino risponde al vignaiolo Riccardi - Di sicuro – prosegue De Gennaro Aquino - la viticoltura biologica di qualità è la base per la viticoltura biodinamica, se non si sa “fare bio” non si può praticare la biodinamica, non basta utilizzare il cornoletame una volta l’anno e pubblicare i video sui social. L’uomo ha sempre selezionato e incrociato le piante e gli animali per migliorare la qualità e le rese in agricoltura e allevamento. (Gamberorosso.it)

ViNoi 2024 : a Firenze la prima manifestazione di vini artigianali e naturali - La prima storica manifestazione di vini artigianali e naturali in Toscana, a Firenze, evento di riferimento in Italia per la comunitĂ dei vini artigianali e naturali, dal 2016, anno dopo anno sempre piĂą partecipato e condiviso da vignaioli, operatori del settore, appassionati e curiosi... (Firenzetoday.it)

Il coraggio di Lilli che ha aperto un'enoteca di vini naturali in un paesino abruzzese di 700 abitanti - Lo spazio è piccolo e questo favorisce il ricambio delle etichette». I primi avventori della Bottega di Lilli sono le persone del posto, che negli ultimi dieci anni hanno potuto apprezzare ed educare il palato ai vini artigiani. Mi disse che se non avessi iniziato a mescere vino, tagliare formaggi e aprire i barattoli delle conserve, in sei mesi avrei chiuso. (Gamberorosso.it)