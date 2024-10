Gli astronauti della Nasa vestiranno Prada (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche gli astronauti vestiranno Prada. E non lo faranno nelle loro ore libere, ma sulla Luna. Le nuove tute della Nasa destinate alla missione Artemis III saranno infatti prodotte dal celebre marchio guidato da Patrizio e Lorenzo Bertelli e da Miuccia Prada. Il progetto è stato Arezzonotizie.it - Gli astronauti della Nasa vestiranno Prada Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anche gli. E non lo faranno nelle loro ore libere, ma sulla Luna. Le nuove tutedestinate alla missione Artemis III saranno infatti prodotte dal celebre marchio guidato da Patrizio e Lorenzo Bertelli e da Miuccia. Il progetto è stato

