Domestica di origine campana con 20 chili d'oro in casa, denunciata nel Riminese

Tempo di lettura: 2 minutiUna 57enne di origine campana residente per un certo periodo in provincia di Rimini, Domestica di professione oltre a pulire, pare abbia anche 'ripulito' di oro e oggetti preziosi la villa dove andava a servizio a Misano Adriatico. I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono all'agosto scorso quando il proprietario della villa, un imprenditore, ha sporto denuncia presso i Carabinieri della cittadina romagnola. La donna era tornata a Napoli ed è lì che i militari hanno trovato la refurtiva, oro e gioielli, spariti dalla villa del misanese. La 57enne, denunciata dagli uomini dell'Arma, dovrà ora rispondere delle accuse di furto e ricettazione a seguito del colpo messo a segno nell'abitazione del suo datore di lavoro temporaneo.

