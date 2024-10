Denunciato per maltrattamenti, fugge in Germania: fa ritorno per “bruciare” madre e sorella (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni è stato arrestato all’aeroporto di Catania dai carabinieri dopo essere tornato dalla Germania, dove si era rifugiato per sfuggire a una misura cautelare per maltrattamenti. I familiari avevano Denunciato le gravi minacce ricevute da lui, che aveva promesso di “bruciare” la madre e la sorella, le due donne che lo avevano Denunciato. Prima di lasciare il paese, l’uomo aveva minacciato la famiglia dicendo: “Torno in paese e vi vengo a bruciare tutti”.Leggi anche: Reggio Calabria, frontale auto-moto sulla provinciale: morto un 18enne Tutto sul 50enne fermato dai carabinieri Originario di San Michele di Ganzaria, il 50enne era fuggito in Germania lo scorso settembre, ma ha deciso di tornare in Sicilia, dove è stato immediatamente fermato dai carabinieri della Compagnia Fontanarossa all’aeroporto “Bellini” di Catania, appena sbarcato. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni è stato arrestato all’aeroporto di Catania dai carabinieri dopo essere tornato dalla, dove si era rifugiato per sfuggire a una misura cautelare per. I familiari avevanole gravi minacce ricevute da lui, che aveva promesso di “” lae la, le due donne che lo avevano. Prima di lasciare il paese, l’uomo aveva minacciato la famiglia dicendo: “Torno in paese e vi vengo atutti”.Leggi anche: Reggio Calabria, frontale auto-moto sulla provinciale: morto un 18enne Tutto sul 50enne fermato dai carabinieri Originario di San Michele di Ganzaria, il 50enne era fuggito inlo scorso settembre, ma ha deciso di tornare in Sicilia, dove è stato immediatamente fermato dai carabinieri della Compagnia Fontanarossa all’aeroporto “Bellini” di Catania, appena sbarcato.

