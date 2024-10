Dalla Regione 974.696 euro per finanziare progetti cinematografici e audiovisivi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Questa mattina, nel corso del Mercato internazionale dell’audiovisivo – “Mia Market 2024” al Cinema Barberini di Roma, Lorenza Lei, responsabile della struttura cinema e audiovisivo della Regione Lazio; Maria Giuseppina Troccoli, commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission; Marco Buttarelli, presidente di Lazio Crea, al fine di sostenere la distribuzione cinematografica e audiovisiva hanno presentato l’avviso pubblico “Distributori indipendenti” per la concessione di contributi per opere cinematografiche, incluse le opere di animazione, i documentari e i cortometraggi, distribuite nelle sale cinematografiche. Attraverso il bando da 974.696 euro, la Regione Lazio si occuperà di finanziare i progetti cinematografici e audiovisivi selezionati continuando a credere e investire nella distribuzione cinematografica. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Questa mattina, nel corso del Mercato internazionale dell’audiovisivo – “Mia Market 2024” al Cinema Barberini di Roma, Lorenza Lei, responsabile della struttura cinema e audiovisivo dellaLazio; Maria Giuseppina Troccoli, commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission; Marco Buttarelli, presidente di Lazio Crea, al fine di sostenere la distribuzione cinematografica e audiovisiva hanno presentato l’avviso pubblico “Distributori indipendenti” per la concessione di contributi per opere cinematografiche, incluse le opere di animazione, i documentari e i cortometraggi, distribuite nelle sale cinematografiche. Attraverso il bando da 974.696, laLazio si occuperà diselezionati continuando a credere e investire nella distribuzione cinematografica.

Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission al MIA e alla Festa del Cinema di Roma 2024 - REGIONE LAZIO e ROMA LAZIO FILM COMMISSION AL MIA – MERCATO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVO E ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2024 Online il programma dello spazio “Lazio, Terra di Cinema” che sarà inaugurato il 17 ottobre dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e da Lorenza Lei, Responsabile Struttura Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio Numerose le iniziative della Regione Lazio e ... (Romadailynews.it)

Regione - tre milioni di euro per l’ammodernamento delle sale cinematografiche - ilfaroonline. Un’iniziativa frutto di un costante dialogo con l’Anec che ringrazio per lo spirito costruttivo che ci ha condotto a questo importante risultato. Una buona notizia per l’intero comparto che arriva proprio alla vigilia della Festa del Cinema di Roma”, lo dichiara l’assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini. (Ilfaroonline.it)

Alla Festa del Cinema di Roma lo spazio della Regione “Lazio terra di Cinema” - All’interno dello spazio “Lazio, Terra di cinema” sarà presente una mostra fotografica “Autistic City”. Uno spazio specifico sarà infatti offerto alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” con l’iniziativa Daily young: ospiterà ragazze e ragazzi under 25 che formeranno una redazione audiovisiva per realizzare reportage sulla Festa del Cinema e sui suoi protagonisti. (Romadailynews.it)