Casa albergo San Pasquale, contratto rescisso: ora avanti con il progetto Pnrr (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL'assessore al Welfare Carmen Coppola comunica che è stata pubblicata la determina con la quale si sancisce la risoluzione del contratto della concessione della Casa albergo per anziani San Pasquale. "E' stata una decisione che il Comune e il privato hanno assunto – evidenzia l'assessore Carmen Coppola – di comune accordo. La cooperativa privata – per motivi totalmente indipendenti dal rapporto con il Comune di Benevento ma causati da un sensibile aumento dei costi per il personale dovuto al modificarsi del quadro contrattuale di riferimento – si è trovata in una condizione di non sostenibilità finanziaria. Abbiamo preso atto del mutato contesto. L'Amministrazione ha in essere una progettazione di rilievo già finanziata con i fondi del Pnrr, legata alla Linea d'investimento per la non autosufficienza in terza età.

