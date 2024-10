Beckham spiega il modello Inter Miami ispirato al Real Madrid di Perez: “Lui ha questa visione folle” (Di giovedì 17 ottobre 2024) David Beckham ha spiegato in un'Intervista come nasce il successo dell'Inter Miami e la sua crescita come club negli ultimi anni. Una visione ispirata al modello Real Madrid di Florentino Perez. Fanpage.it - Beckham spiega il modello Inter Miami ispirato al Real Madrid di Perez: “Lui ha questa visione folle” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Davidhato in un'vista come nasce il successo dell'e la sua crescita come club negli ultimi anni. Unaispirata aldi Florentino

