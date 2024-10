A Spoltore il controllo di vicinato per contrastare i furti nelle abitazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Attivare il controllo di vicinato, sentinelle di quartiere per scoraggiare i furti nelle abitazioni grazie a tempestive segnalazioni alle forze dell'ordine. L'iniziativa è stata presentata nel centro sociale di Santa Teresa di Spoltore a seguito di un protocollo firmato con la prefettura di Ilpescara.it - A Spoltore il controllo di vicinato per contrastare i furti nelle abitazioni Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Attivare ildi, sentidi quartiere per scoraggiare igrazie a tempestive segnalazioni alle forze dell'ordine. L'iniziativa è stata presentata nel centro sociale di Santa Teresa dia seguito di un protocollo firmato con la prefettura di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perde il controllo dell'Ape Piaggio e finisce contro un palo a Santa Teresa di Spoltore - Un 85enne di Chieti alla guida di un'Ape Piaggio è finito nel pomeriggio del 17 settembre contro un paletto stradale a Santa Teresa di Spoltore. Erano circa le 16,30 quando l'anziano ha perso il controllo del veicolo sulla Sr 602 in direzione Santa Teresa finendo contro il marciapiede. L'impatto. . (Ilpescara.it)

Giovane perde il controllo dell'auto e si ribalta a Spoltore - Incidente stradale nel pomeriggio del 13 settembre a Spoltore. Per cause ancora da chiarire, una Fiat Panda guidata da un giovane è finita fuori strada e si è ribaltata in via Sangro vicino via Castellani. Probabilmente complice l'asfalto viscido per la pioggia il 24enne del posto ha perso il... (Ilpescara.it)