Volturara Irpina inaugurata la nuova area fitness

E' stata inaugurata alla presenza dei cittadini l'area fitness di Volturara Irpina, una palestra all'aperto intitolata alla memoria di Almerindo Mele. L'area, situata in una zona dove un tempo si trovavano i prefabbricati post-terremoto, è stata completamente recuperata e trasformata in uno spazio moderno e accessibile a tutti. Sono state installate attrezzature sportive all'avanguardia per l'attività fisica all'aperto, pensate per i giovani e gli adulti; sono presenti anche giochi per bambini, compresi quelli con disabilità. Un aspetto inclusivo considerato particolarmente importante per la comunità volturarese, che riflette l'impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire che ogni cittadino possa godere appieno delle strutture pubbliche e partecipare alla vita sociale e sportiva del paese.