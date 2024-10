Stop al numero chiuso per Medicina, Odontoiatria e Protesi dentaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 16 ottobre 2024- Stop a numero chiuso e test ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. E’ arrivato il via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso. Ad annunciarlo è il ministero dell’Università e della Ricerca. Cosa prevede la riforma La riforma prevede l’abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per l’Ssn. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 16 ottobre 2024-e test ingresso per i corsi di laurea ine Chirurgia,veterinaria. E’ arrivato il via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso. Ad annunciarlo è il ministero dell’Università e della Ricerca. Cosa prevede la riforma La riforma prevede l’abolizione delal primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per l’Ssn. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Medicina : Zanettin (Fi) - 'con stop numero chiuso garantiamo offerta formativa eccellenza' - In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualitĂ attraverso un'offerta formativa d'eccellenza". (Adnkronos) - "Con il via libera in commissione all'abolizione del numero chiuso per l'accesso alla facoltĂ di medicina, la maggioranza di centrodestra segna un importante risultato a vantaggio dei tanti ragazzi che vogliono ... (Liberoquotidiano.it)

Medicina - stop a numero chiuso e test ingresso per corsi di laurea - Ad annunciarlo è il ministero dell'Università e della Ricerca. (Adnkronos) – Stop a numero chiuso e test ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

Stop ai test per l'accesso a Medicina : la graduatoria dopo il primo semestre sulla base dell'esito degli esami - Via ai test a Medicina : si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale , tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. Il governo spera. . . La novità è stata presentata oggi in Senato dal presidente della commissione Istruzione , Roberto Marti , e dal presidente della commissione Sanità , Francesco ... (Gazzettadelsud.it)