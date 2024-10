Stop ai test per l' ingresso a Medicina SudanoLega | Promessa mantenuta dlla Lega

Stop ai test per l'ingresso a Medicina, Sudano(Lega): "Promessa mantenuta dlla Lega" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera alle nuove regole per gli aspiranti medici, adesso il provvedimento deve passare al vaglio delle Camere ma non dovrebbe incontrare ostacoli sul suo cammino. Con le nuove regole va in soffitta il test per l'accesso alla facoltà di Medicina Cataniatoday.it - Stop ai test per l'ingresso a Medicina, Sudano(Lega): "Promessa mantenuta dlla Lega" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera alle nuove regole per gli aspiranti medici, adesso il provvedimento deve passare al vaglio delle Camere ma non dovrebbe incontrare ostacoli sul suo cammino. Con le nuove regole va in soffitta ilÂper l'accesso alla facoltà di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mossa di Conti : "Nuove regole entro primavera. Tiriamo dritto" - Sul tema dei pubblici esercizi e delle licenze ormai è evidente a tutti il fallimento della legge Bersani che ha aumentato la deregulation e spuntato le armi in mano ai sindaci". Noi non ci arrendiamo". "L’assenza - argomenta il sindaco - di una legge nazionale che aiuti le città a regolare di più e meglio il commercio per garantire uno stato dei luoghi più decoroso. (Lanazione.it)

Spiaggia del Mort - arrivano nuove regole : il nudismo non sarà autorizzato ma tollerato - JESOLO - Con molta probabilità il naturismo sarà solo ?tollerato? e non regolamentato come accaduto nell?estate di 12 anni fa, con il primo e unico tentativo... (Ilgazzettino.it)

Le nuove regole di Ryanair sul bagaglio a mano scontentano tutti : cosa cambia - A partire dal 2025, il check-in dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’app Ryanair, eliminando di fatto i banchi check-in in aeroporto. Questa mossa ha l’obiettivo di semplificare il processo e mantenere bassi i prezzi dei biglietti, ma potrebbe creare difficoltà per chi non possiede uno smartphone. (Urbanpost.it)