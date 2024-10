Spranghe, coltelli e piedi di porco: l'armamentario dei detenuti scoperto nella perquisizione nel carcere delle Vallette a Torino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattro smartphone, chiavette usb, sbarre di ferro, una spranga lavorata a uncino sul modello di un piede di porco e altro materiale è stato scoperto ieri, martedì 15 ottobre 2024, nel carcere di Torino nel corso di una perquisizione straordinaria eseguita dalla polizia penitenziaria Torinotoday.it - Spranghe, coltelli e piedi di porco: l'armamentario dei detenuti scoperto nella perquisizione nel carcere delle Vallette a Torino Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattro smartphone, chiavette usb, sbarre di ferro, una spranga lavorata a uncino sul modello di un piede die altro materiale è statoieri, martedì 15 ottobre 2024, neldinel corso di unastraordinaria eseguita dalla polizia penitenziaria

