Serie A esonero sulla panchina di una Big | Poco senso

Tra pochi giorni tornerà ufficialmente la Serie A. La sosta ha portato importanti cambiamenti e occhio a cosa accadranno nelle prossime ore. La sosta per le Nazionali è ufficialmente terminata e le squadre di Serie A sono al lavoro in vista dei prossimi impegni. Tutte le big saranno impegnate in un duro ciclo tra campionato e Champions League, e la prossima giornata di Serie A vedrà sfide come Juventus-Lazio e Roma-Inter. C'è grande curiosità soprattutto la situazione delle squadre romane. Serie A, c'è l'esonero del tecnico (Lapresse) SerieAnewsUna delle squadre che ha cominciato peggio la stagione è sicuramente la Roma con la società giallorossa che ha cambiato guida tecnica dopo sole poche giornate. Daniele De Rossi ha detto addio con un esonero e la società ha deciso di sostituirlo con Ivan Juric, ma non tutti hanno gradito questa decisione.

