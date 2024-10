Scherma, gli Azzurri della sciabola in raduno a Roma per il nuovo quadriennio olimpico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Comincia il nuovo quadriennio olimpico della sciabola azzurra e torna l’iniziativa “Un Giorno da Campione”. Il Centro CONI “Giulio Onesti”, a Roma, ospiterà dal 22 al 24 ottobre il primo allenamento collegiale della stagione di sciabolatrici e sciabolatori guidati dal Commissario tecnico Nicola Zanotti, e in quel contesto vivranno un’esperienza speciale i vincitori d’arma della 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Comincia ilazzurra e torna l’iniziativa “Un Giorno da Campione”. Il Centro CONI “Giulio Onesti”, a, ospiterà dal 22 al 24 ottobre il primo allenamento collegialestagione ditrici etori guidati dal Commissario tecnico Nicola Zanotti, e in quel contesto vivranno un’esperienza speciale i vincitori d’arma60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving.

