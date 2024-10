Offre alla madre biscotti "stupefacenti", arrestato diciassettenne nel Trapanese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Prepara biscotti 'stupefacenti' e li Offre alla madre che si sente male. arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 17enne di San Vito lo Capo, nel Trapanese. I carabinieri sono intervenuto nell'ospedale Sant'Antonio di Trapani dove era giunta una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio. È così emerso che il ragazzo, di buon mattino, ha offerto alla madre per la colazione la "specialita" appena preparata. La donna ha mangiato due biscotti e, a distanza di poco tempo, ha accusato dei dolori tali da essere ricoverata nella struttura ospedaliera dove si è scoperto che fra gli ingredienti c'era sostanza stupefacente. Agi.it - Offre alla madre biscotti "stupefacenti", arrestato diciassettenne nel Trapanese Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Prepara' e liche si sente male.per detenzione di droga ai fini di spaccio un 17enne di San Vito lo Capo, nel. I carabinieri sono intervenuto nell'ospedale Sant'Antonio di Trapani dove era giunta una donna che lamentava un malessere per aver ingerito deipreparati dal figlio. È così emerso che il ragazzo, di buon mattino, ha offertoper la colazione la "specialita" appena preparata. La donna ha mangiato duee, a distanza di poco tempo, ha accusato dei dolori tali da essere ricoverata nella struttura ospedaliera dove si è scoperto che fra gli ingredienti c'era sostanza stupefacente.

