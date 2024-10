Montella al Manchester United: il CT della Turchia nella lista dei candidati per sostituire ten Hag (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzo Montella nella lista dei candidati per sostituire Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United: in Turchia non hanno nessun dubbio. Fanpage.it - Montella al Manchester United: il CT della Turchia nella lista dei candidati per sostituire ten Hag Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) VincenzodeiperErik ten Hag sulla panchina del: innon hanno nessun dubbio.

Dalla Turchia : Montella corteggiato dal Manchester United - Dopo aver guidato Fiorentina, Milan e Siviglia, l’ex attaccante della Roma ha aperto le porte dell’Europa all’Adana Demirspor, che ha allenato dal 2021 al 2023 disputando per la prima volta il girone preliminare delle coppe europee sotto la sua gestione. Secondo il sito Ajansspor infatti, l’Aeroplanino figura come primo della lista in caso di esonero di ten Hag, che ha raccolto in questa stagione ... (Sportface.it)