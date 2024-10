Manovra, i medici: “Pronti alla protesta sui fondi”. Meloni: “Mai così tante risorse” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – E’ il giorno dopo l’approvazione della Manovra 2025 e le polemiche iniziano a esplodere. A cominciare dalla Sanità, a cui sarebbero stati destinati 3,5 miliardi. Ma i medici sono già sul piede di guerra. “Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinati alla Sanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026, saremmo di fronte a una scandalosa mistificazione che vanifica tutti i proclami che sono stati fatti fino a oggi”, sono le parole di fuoco di Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao Assomed. “Siamo Pronti - ha aggiunto - a forti azioni di protesta”. La premier Meloni, dal canto suo, continua a ribadire: “Non ci sono mai state così tante risorse sulla sanità”. Il fondo sanitario, ha aggiunto, “arriverà a 136,5 miliardi nel 2025 e a 140 miliardi nel 2026”. Quotidiano.net - Manovra, i medici: “Pronti alla protesta sui fondi”. Meloni: “Mai così tante risorse” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – E’ il giorno dopo l’approvazione della2025 e le polemiche iniziano a esplodere. A cominciare dSanità, a cui sarebbero stati destinati 3,5 miliardi. Ma isono già sul piede di guerra. “Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinatiSanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026, saremmo di fronte a una scandalosa mistificazione che vanifica tutti i proclami che sono stati fatti fino a oggi”, sono le parole di fuoco di Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato deiospedalieri, l'Anaao Assomed. “Siamo- ha aggiunto - a forti azioni di”. La premier, dal canto suo, continua a ribadire: “Non ci sono mai statesulla sanità”. Il fondo sanitario, ha aggiunto, “arriverà a 136,5 miliardi nel 2025 e a 140 miliardi nel 2026”.

