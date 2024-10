La premier alle Camere: "L’Italia voti per Fitto". E avverte: vado a Beirut (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su il sipario: va in scena in Parlamento il dibattito che precede il Consiglio europeo. Dall’immigrazione al Libano, passando per l’Ucraina, il caso Fitto e il Green Deal, premier e leader del centrosinistra se le danno di santa ragione. Il confronto pre-vertici internazionali è oramai un rituale fisso che cammina sempre nella stessa direzione. È soprattutto teatro, basti pensare che la minoranza squaderna 5 mozioni al Senato, e sei alla Camera. Un’eccezione stavolta però nel passaggio alle Camere alla vigilia del summit di Bruxelles c’è: il sostegno a Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Giorgia Meloni non mira solo a magnificare i suoi mirabolanti risultati e a mettere in torbida luce l’opposizione. Vuole smuovere il Pd. Quotidiano.net - La premier alle Camere: "L’Italia voti per Fitto". E avverte: vado a Beirut Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Su il sipario: va in scena in Parlamento il dibattito che precede il Consiglio europeo. Dall’immigrazione al Libano, passando per l’Ucraina, il casoe il Green Deal,e leader del centrosinistra se le danno di santa ragione. Il confronto pre-vertici internazionali è oramai un rituale fisso che cammina sempre nella stessa direzione. È soprattutto teatro, basti pensare che la minoranza squaderna 5 mozioni al Senato, e sei alla Camera. Un’eccezione stavolta però nel passaggioalla vigilia del summit di Bruxelles c’è: il sostegno a Raffaelecome commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Giorgia Meloni non mira solo a magnificare i suoi mirabolanti risultati e a mettere in torbida luce l’opposizione. Vuole smuovere il Pd.

Ue : Maraio - 'ok a Fitto non solo perchè italiano - vogliamo parole chiare da lui e premier' - Serve meno ambiguità: vogliamo avere chiarezza sul suo tasso di europeismo e sulle risposte che darà rispetto all'agenda che la maggioranza del Parlamento europeo ha fissato”. Il via libera sia subordinato a parole di chiarezza, sue e del premier". Fitto non può immaginare di ricevere sostegno solo perché italiano. (Liberoquotidiano.it)

