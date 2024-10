La musica è finita: chiude il negozio di dischi in centro a Napoli. “E ora l’ennesima pizzeria?” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo quasi mezzo secolo si abbassano le serrande di "Tattoo Records" in piazzetta Nilo. "E ora qui che ci sarà? Un bar o una pizzeria?" Fanpage.it - La musica è finita: chiude il negozio di dischi in centro a Napoli. “E ora l’ennesima pizzeria?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo quasi mezzo secolo si abbassano le serrande di "Tattoo Records" in piazzetta Nilo. "E ora qui che ci sarà? Un bar o una pizzeria?"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bravi La musica suscita affinità elettive - Secondo gli studi di Oliver Sacks è il fenomeno che si verifica ogniqualvolta il nostro sistema nervoso "si sposa" a quello di chi ci sta accanto attraverso il medium della musica. Tant’è che apro il concerto con le parole usate da Giuseppe Ungaretti, Alda Merini, Giorgio Caproni per descrivere cos’è e dove nasce la poesia". (Ilrestodelcarlino.it)

Luci - musica ad alto volume e bodyguard ma la serata era irregolare : festa finita e denuncia per il titolare - Luci da discoteca, musica ad alto volume e bodyguard a vigilare sugli ingressi. Ma tutto senza permessi e licenza. Per questo la polizia ha "rovinato" la festa all'interno di un lido di Letojanni. Gli agenti hanno effettuato un controllo amministrativo appurando che l’esercizio commerciale era... (Messinatoday.it)

La musica è finita - gli atleti se ne vanno. Ah - no! E le Paralimpiadi? - Premi inferiori, visibilità inferiore, attenzione inferiore. Ma i campioni delle Paralimpiadi meritano di più. Ecco le loro storie. The post La musica è finita, gli atleti se ne vanno. Ah, no! E le Paralimpiadi? appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)