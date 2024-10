La maratona che il governo sta vincendo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bankitalia ieri ha pubblicato due numeri che definiscono lo spazio di manovra sui conti pubblici: nei primi otto mesi dell'anno le entrate tributarie sono state pari a 371,7 miliardi, in aumento del 5,5% (19,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre in agosto il debito pubblico sfiora i 3 mila miliardi (2.962,5 miliardi), in aumento di 11,9 miliardi rispetto al mese precedente. La dinamica delle entrate e del debito dice chiaramente che il governo di centrodestra ha fatto molto bene sulla crescita, ma deve lavorare sulla spesa improduttiva (e gli investimenti per la crescita) per far rallentare la corsa del debito e uscire da un periodo storico segnato da misure di sostegno eccezionali, varate per contrastare la caduta della produzione durante la pandemia, l'impennata dell'inflazione e dei tassi di interesse, il balzo dei costi dell'energia. Liberoquotidiano.it - La maratona che il governo sta vincendo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bankitalia ieri ha pubblicato due numeri che definiscono lo spazio di manovra sui conti pubblici: nei primi otto mesi dell'anno le entrate tributarie sono state pari a 371,7 miliardi, in aumento del 5,5% (19,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre in agosto il debito pubblico sfiora i 3 mila miliardi (2.962,5 miliardi), in aumento di 11,9 miliardi rispetto al mese precedente. La dinamica delle entrate e del debito dice chiaramente che ildi centrodestra ha fatto molto bene sulla crescita, ma deve lavorare sulla spesa improduttiva (e gli investimenti per la crescita) per far rallentare la corsa del debito e uscire da un periodo storico segnato da misure di sostegno eccezionali, varate per contrastare la caduta della produzione durante la pandemia, l'impennata dell'inflazione e dei tassi di interesse, il balzo dei costi dell'energia.

