Lettera43.it - La Francia ha concesso un visto temporaneo a sei soldati russi che hanno disertato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lahauna seifuggiti dalla guerra in Ucraina, che potranno presentare domanda di asilo politico nel Paese. Si tratta del primo caso noto di uno Stato dell’Unione europea che ha accettato di rilasciare documenti di ingresso a un gruppo di militari di Mosca in fuga: secondo un’organizzazione che assiste i disertori, citata dal Guardian, si è creato un precedente importante che potrebbe incoraggiare altria fare lo stesso.(Getty Images).I seisono arrivati a Parigi dopo essere fuggiti in Kazakistan L’organizzazione Go By The Forest ha spiegato che i sei uomini sono arrivati a Parigi con voli separati negli ultimi mesi, dopo essere inizialmente fuggiti dallaa in Kazakistan nel 2022 e nel 2023. «Quando sono atterrato inè stata la prima volta che ho potuto respirare a pieni polmoni.