Ispezioni nelle aziende agricole pontine della Finanza | oltre 450 le posizioni lavorative irregolari Multe per quasi mezzo milione di euro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Operazioni di Controllo sulla Sicurezza del Lavoro La Guardia dicontinua a concentrarsi sulla lotta al lavoro sommerso e sull’assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori. Tali operazioni mirano non solo a recuperare somme sottratte all’Erario, ma anche a prevenire abusi e sfruttamento nel mondo del lavoro, situazioni in cui spesso i dipendenti si ritrovano obbligati a tollerare condizioni non conformi alle leggi vigenti pur di conservare il proprio impiego.di Sabaudia e Terracina I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Latina eTenenza di Sabaudia hanno avviato indagini su quattrozona, alcune delle quali organizzate come cooperative.