Vanityfair.it - Il producer Sixpm: «Al mio matrimonio con Rose Villain ho fatto un disastro con la musica. Amo poter stare dietro le quinte e lavorare al sound perfetto»

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalle collaborazioni già andate in porto a quelle che sogna di realizzare, dai suoni inaspettati che ha inserito nei suoi brani a TikTok come stimolo per curare i dettagli, dal segreto del successo conal disguido con il DJ durante il loro, ecco cosa ci ha raccontato