Il Castello delle cerimonie la decisione definitiva sulla celebre Sonrisa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio ai famosi matrimoni napoletani: cala defintivamente il sipario sulgestito dalla famiglia Polese. La struttura situata nell’hinterland di Napoli, ma nota in tutta Italia per l’omonimo programma tv ancora in onda, sarà confiscata, come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione del 15 febbraio. Il Comune di Sant’Antonio Abate ha infatti deciso di avviare la procedura di sgombero per abusi edilizi, come riportato anche da “La Repubblica”. “Tutto abusivo, e quindi la struttura diventa patrimonio pubblico”. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state pubblicate, ma il Comune ha scelto di non attendere ulteriormente. Nei sontuosi saloni, adornati con stucchi dorati in stile finto Versailles, non ci saranno più pranzi da venti portate né esibizioni di cantanti neomelodici.