Lanazione.it - I giganti della musica in “70’s Rock Celebration“

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), danza e teatro s’incontrano e si esaltano in “,” spettacolo in scena sabato alle 21 al PalaTerni (biglietti su www.liveticket.it). È una celebrazionele che riporterà il pubblico ai fasti degli anni ‘70, l’epoca d’oro del, in una produzione dell’associazione culturaleteatro, nata a 2022 a Terni con l’obiettivo di creare spettacoli che uniscono, teatro e danza. E l’evento al PalaTerni è la summa di questo percorso. “” sarà un lungo raccontole affiancato da narrazioni teatrali e coreografie di danza contemporanea che celebra ladelle star internazionali che hanno reso grande ilnegli anni Settanta e Ottanta e sono nella memoria tutti: Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple, Pfm, David Bowie e tanti altri.