Gestivano il traffico di migranti dall’Egitto all’Italia per 6mila euro a persona: dieci arresti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno eseguito dieci provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone. L'accusa è di associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia. Fanpage.it - Gestivano il traffico di migranti dall’Egitto all’Italia per 6mila euro a persona: dieci arresti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno eseguitoprovvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone. L'accusa è di associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia.

