Foggia in lacrime per Gaetano Michele e Samuel | il mesto ritorno a casa dei tre giovani tifosi

La camera ardente è stata allestita all'interno del Palazzetto dello Sport "Preziuso", dove almeno duemila persone hanno sfilato silenziosamente per rendere omaggio a questi giovani, le cui vite sono state strappate troppo presto all'affetto dei propri cari.Un saluto straziante, tra lacrime e

Foggia in lutto : i funerali dei giovani tifosi morti in un drammatico incidente stradale - Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle visite, gli accessi saranno controllati dalla polizia locale e dalla protezione civile. Anche le commissioni consiliari di consiglio e giunta comunale parteciperanno al momento di riflessione. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Chi erano i 3 giovanissimi morti dopo la trasferta del Foggia : “Appassionati di calcio” - Michele era un ragazzo bravissimo. Nella scorsa stagione era stato tesserato con la prima squadra della Asd Virtus Calcio Foggia. Si applicava nello studio ed era un punto di riferimento per gli altri suoi compagni di classe. M. Leggi anche: Michele, Gaetano e Samuele morti mentre andavano a tifare il Foggia. (Thesocialpost.it)

Tragedia sulla Potenza-Melfi : tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un incidente stradale - Nella serata di domenica 13 ottobre, è avvenuto un tragico incidente stradale sulla strada statale Potenza-Melfi dove a perdere la vita sono stati tre giovani tifosi del Foggia. it. . Inoltre, sono sette i feriti, tutti ricoverati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. A SULLA POTENZA-MELFI – Il. (Dailynews24.it)