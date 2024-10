Festa del Cinema di Roma: la coda mossa di Luisa Ranieri e gli altri beauty look del red carpet di apertura (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al via la Festa del Cinema di Roma che dal 16 al 27 ottobre srotola nella città capitolina il suo tappeto rosso. E star italiane e internazionali lo calcheranno sfoggiando i loro beauty look da guardare, commentare, votare. Ve li presentiamo qui serata dopo serata Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma: la coda mossa di Luisa Ranieri e gli altri beauty look del red carpet di apertura Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al via ladeldiche dal 16 al 27 ottobre srotola nella città capitolina il suo tappeto rosso. E star italiane e internazionali lo calcheranno sfoggiando i loroda guardare, commentare, votare. Ve li presentiamo qui serata dopo serata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tappeto rosso inaugurale della Festa del Cinema di Roma ha visto trionfare look total black e bagliori metallici. Da Vittoria Puccini ad Anna Foglietta - Un accessorio da vera diva. Leggi anche › Come Damiano David. Senza dimenticare una sana dose di glamour, necessaria per brillare sul red carpet di Roma. Per un outfit decisamente inaspettato, da vera fashionista. I look magnetici di Anna Foglietta, Luisa Ranieri e Laetitia Casta inaugurano, allora, la Festa del Cinema di ... (Iodonna.it)

Festa del Cinema di Roma al via - parterre di star sul red carpet : assente il ministro Giuli – Video - Sul red carpet hanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo. (Adnkronos) – È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. Per le istituzioni grande assente il […]. La grande ambizione’ di Andrea Segre interpretato da Elio Germano. (Periodicodaily.com)

Festa del Cinema di Roma 2024 : il discorso d’apertura di Lino Guanciale - Un ruolo che l’attore sente particolarmente, che gli ha permesso di acquisire un punto di vista molto specifico sulla realtà. Ad inaugurare la Festa del Cinema di Roma c’è la proiezione del film Berlinguer. La cerimonia è proseguita con la presentazione delle Giurie che premieranno i film presentati nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public. (Universalmovies.it)