Cultweb.it - Cosa fa oggi Piero Marrazzo, giornalista ed ex presidente della Regione Lazio, allontanato dopo lo scandalo politico del 2009

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è attualmente caporedattore a disposizione del direttore di Rai News 24. E ricopre questo incarico dal 2020. Da poco, inoltre, ha pubblicato la sua autobiografia, Storia senza eroi, edita da Marsilio, in cui racconta dal suo punto di vista lodi cui è stato protagonista nell’ottobre del. All’epoca era, eletto come indipendente dello schieramento di centrosinistra. Quattro carabinieri infedeli, appartenenti alla Compagnia di Roma Trionfale, poi condannati, lo ricattarono, poiché in possesso di un video compromettente in cui ilera in compagnia di una prostituta transessuale, che riceveva i clienti a via Gradoli. In una recente intervista al CorriereSera ha spiegato: “Se fossi stato con una prostituta donna e non trans sarebbe stato diverso“.