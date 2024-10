Corruzione e appalti al Papardo, le richieste di condanna per Catalfamo e Paratore: oggi la sentenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina nell'aula A del tribunale di Messina l'ultima fase dell'udienza sul processo per presunti Corruzione e appalti truccati emersa in seguito all'indagine della Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina coordinata dal sostituto procuratore Marco Messinatoday.it - Corruzione e appalti al Papardo, le richieste di condanna per Catalfamo e Paratore: oggi la sentenza Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina nell'aula A del tribunale di Messina l'ultima fase dell'udienza sul processo per presuntitruccati emersa in seguito all'indagine della Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina coordinata dal sostituto procuratore Marco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Indagini su corruzione e appalti : perquisizioni della Procura di Roma riguardano 18 indagati - Il lavoro degli inquirenti non si limita al solo sequestro del materiale: ogni documento sarà analizzato nel dettaglio per individuare eventuali illegittimità o collusioni tra funzionari pubblici e privati. Inoltre, la sua posizione come referente di una personalità di livello come Musk potrebbe complicare ulteriormente la situazione, invocando attenzioni mediatiche e politiche. (Gaeta.it)

Inchiesta sugli appalti a Caserta - per il Riesame non c'è corruzione : "Nessuna pressione dell'assessore sui dirigenti" - Assenza della gravità indiziaria. Questo il motivo per cui la dodicesima sezione del tribunale del Riesame di Napoli, presidente Marina Cimma, ha annullato l'ordinanza cautelare nei confronti dell'ex assessore di Caserta Massimiliano Marzo, difeso dall'avvocato Gennaro Iannotti, coinvolto in... (Casertanews.it)

Corruzione a Borgo Parrini - tangenti in cambio di appalti : giudizio abbreviato per l'ex capo dei vigili - Gudizio abbreviato per l'ex comandante della polizia municipale nonché capo di Gabinetto del sindaco di Agrigento, Gaetano di Giovanni, arrestato l’11 aprile dai carabinieri di Partinico, paese al centro della vicenda, per l'accusa di corruzione. "Soldi e regali per aggiudicarsi gli appalti"... (Palermotoday.it)