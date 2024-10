Charlotte M, video intervista Solo diamanti: «L’obiettivo è portare felicità e spensieratezza» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nostra video intervista a Charlotte M., icona della nuova generazione, protagonista dell’estate con il singolo Solo diamanti Vi presentiamo la nostra video intervista a Charlotte M., protagonista dell’estate appena trascorsa con il singolo Solo diamanti, uscito il giorno del solstizio, e colonna sonora per molti studenti che festeggiavano la fine dell’anno scolastico. La canzone celebra gli attimi di quotidianità di una vita da adolescente, pieni di gioia, divertimento e spensieratezza. Con il suo ritmo contagioso, il brano pop evoca immagini di sole, amici e momenti indimenticabili. La giovane icona della gen Z ci racconta degli aneddoti riguardo alle riprese del videoclip, l’emozione di debuttare su Netflix con un film che parla della sua storia e del suo rapporto con i social network, diventati parte integrante del suo lavoro. .com - Charlotte M, video intervista Solo diamanti: «L’obiettivo è portare felicità e spensieratezza» Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nostraM., icona della nuova generazione, protagonista dell’estate con il singoloVi presentiamo la nostraM., protagonista dell’estate appena trascorsa con il singolo, uscito il giorno del solstizio, e colonna sonora per molti studenti che festeggiavano la fine dell’anno scolastico. La canzone celebra gli attimi di quotidianità di una vita da adolescente, pieni di gioia, divertimento e. Con il suo ritmo contagioso, il brano pop evoca immagini di sole, amici e momenti indimenticabili. La giovane icona della gen Z ci racconta degli aneddoti riguardo alle riprese delclip, l’emozione di debuttare su Netflix con un film che parla della sua storia e del suo rapporto con i social network, diventati parte integrante del suo lavoro.

