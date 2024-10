Castel Romano Designer Outlet al fianco di Medici Senza Frontiere con “Biscotti Senza Frontiere” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione della Campagna “Biscotti Senza Frontiere” la prima iniziativa solidale di piazza promossa da Medici Senza Frontiere per sabato 19 e domenica 20 ottobre italiane, McArthurGlen rinnova il proprio impegno verso la responsabilità sociale aggiungendo alle 100 piazze italiane quelle dei suoi quattro Designer Outlet di Serravalle, Noventa di Piave, Castel Romano e La Reggia a Marcianise. In occasione di questo evento speciale, circa 60 dipendenti dei centri McArthurGlen parteciperanno in prima persona all’iniziativa benefica trasformando il proprio tempo di lavoro in opera di volontariato a favore di Medici Senza Frontiere, sensibilizzando i visitatori su attività e urgenze affrontate quotidianamente dall’associazione medico-umanitaria. A Castel Romano il banchetto sarà in piazza del Foro Romano (nota come piazza del Dinosauro) sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In occasione della Campagna “” la prima iniziativa solidale di piazza promossa daper sabato 19 e domenica 20 ottobre italiane, McArthurGlen rinnova il proprio impegno verso la responsabilità sociale aggiungendo alle 100 piazze italiane quelle dei suoi quattrodi Serravalle, Noventa di Piave,e La Reggia a Marcianise. In occasione di questo evento speciale, circa 60 dipendenti dei centri McArthurGlen parteciperanno in prima persona all’iniziativa benefica trasformando il proprio tempo di lavoro in opera di volontariato a favore di, sensibilizzando i visitatori su attività e urgenze affrontate quotidianamente dall’associazione medico-umanitaria. Ail banchetto sarà in piazza del Foro(nota come piazza del Dinosauro) sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10.

MSF arriva a Salerno con “Biscotti Senza Frontiere” : l'iniziativa solidale - Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici Senza Frontiere (MSF) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un... (Salernotoday.it)

Una raccolta fondi per le emergenze - Medici senza frontiere in piazza Cavalli nel week end - Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici Senza Frontiere (Msf) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un... (Ilpiacenza.it)

Medici senza frontiere in piazza a Napoli con “Biscotti Senza Frontiere” - Il 100% dei fondi raccolti in Italia deriva da donazioni private. Con la donazione per una scatola di biscotti riusciremo ad acquistare 7 kit per medicazioni d’urgenza” dichiara Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di MSF. L’indipendenza economica consente a MSF di agire esclusivamente in base ai bisogni medici, senza considerare alcuna altra agenda. (Ildenaro.it)