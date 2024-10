Borsa: Milano incerta con l'Europa dopo Wall street, ok Leonardo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in attesa delle decisioni di domani della Bce sui tassi. Londra sale infatti dello 0,8%, con Madrid in crescita dello 0,3%, mentre Piazza Affari oscilla sulla parità . Francoforte, Amsterdam e Parigi sono invece negativi attorno al mezzo punto percentuale. Anche dopo l'avvio di Wall street prosegue la debolezza del settore del lusso appesantito da Lvmh che cede oltre il 4%, con Moncler a Milano che perde un punto percentuale e mezzo. In Piazza Affari qualche vendita anche su Italgas in calo dell'1,2% mentre Ferrari è negativa di un punto percentuale. Molto bene Leonardo che prosegue la sua corsa recente e sale del 3% a 21,6 euro. Lo spread tra Btp e Bund prosegue sui 123 punti base e, con i rendimenti di tutti i titoli di Stato europei in calo, guarda ai minimi da marzo a quota 121,9. Quotidiano.net - Borsa: Milano incerta con l'Europa dopo Wall street, ok Leonardo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa in attesa delle decisioni di domani della Bce sui tassi. Londra sale infatti dello 0,8%, con Madrid in crescita dello 0,3%, mentre Piazza Affari oscilla sulla parità . Francoforte, Amsterdam e Parigi sono invece negativi attorno al mezzo punto percentuale. Anchel'avvio diprosegue la debolezza del settore del lusso appesantito da Lvmh che cede oltre il 4%, con Moncler ache perde un punto percentuale e mezzo. In Piazza Affari qualche vendita anche su Italgas in calo dell'1,2% mentre Ferrari è negativa di un punto percentuale. Molto beneche prosegue la sua corsa recente e sale del 3% a 21,6 euro. Lo spread tra Btp e Bund prosegue sui 123 punti base e, con i rendimenti di tutti i titoli di Stato europei in calo, guarda ai minimi da marzo a quota 121,9.

