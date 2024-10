Arrestato Domenica Papalia, figlio dello storico boss (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenico Papalia è stato Arrestato con ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il figlio del boss della 'ndrangheta in Lombardia Antonio Papalia è finito in cella dopo un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti: si indaga per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti Milanotoday.it - Arrestato Domenica Papalia, figlio dello storico boss Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenicoè statocon ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ildeldella 'ndrangheta in Lombardia Antonioè finito in cella dopo un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti: si indaga per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Arrestato Domenico Papalia - figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia - per traffico di stupefacenti - L’attenzione mediatica e pubblica su tali inchieste non si è mai placata, data l’importanza strategica della Lombardia per la ‘ndrangheta e il crimine organizzato. Questa procedura si attiene alle recenti linee guida legislative, mirate a garantire un processo equo e trasparente. Dettagli dell’operazione e arresto Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno eseguito cinque misure cautelari che ... (Gaeta.it)

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan. “Gestiamo la coca stile Gomorra” - Per loro e per altri inquirenti il gip non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e per otto indagati ha disposto gli interrogatori preventivi secondo la nuova legge Nordio. Papalia che risulterà anche il gestore della cassa dell’organizzazione a dicembre per l’acquisto della cocaina deve portare quasi un milione di euro dalla Calabria a Milano. (Ilfattoquotidiano.it)

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan - Serve stile Gomorra” ovvero “crescere ed essere in tanti, costringere a prendere materiale ad un certo prezzo. Ad esempio, scrive il gip, “partecipa (unitamente a Marando) a un incontro con i vertici del sodalizio importatore dello stupefacente per trattare l’arrivo in Lombardia di 125 chili di cocaina dal Belgio”. (Ilfattoquotidiano.it)