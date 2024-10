Alice Campello, la cameretta della figlia nella nuova casa di Milano: letto a forma di orsetto e colori pastello (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alice Campello si è trasferita a Milano con i suoi quattro figli, affinché Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella possano stare vicini al padre, Alvaro Morata. Sui social ha mostrato come ha arredato le camere dei figli, soprattutto quella della bambina, e l'immensa stanza dei giochi costruita nella sua nuova casa da single. Fanpage.it - Alice Campello, la cameretta della figlia nella nuova casa di Milano: letto a forma di orsetto e colori pastello Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si è trasferita acon i suoi quattro figli, affinché Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella possano stare vicini al padre, Alvaro Morata. Sui social ha mostrato come ha arredato le camere dei figli, soprattutto quellabambina, e l'immensa stanza dei giochi costruitasuada single.

