Valencia | Il Valencia deve versare 112 milioni nelle casse comunali per costruire il centro sportivo di Benicalap

Valencia: Il Valencia deve versare 11,2 milioni nelle casse comunali per costruire il centro sportivo di Benicalap (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 19:54:49 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Il Valencia lo sa già importo esatto che dovrà essere versato nelle casse comunali per la realizzazione del padiglione di Benicalap. L'amministrazione comunale e la Fondazione Sportiva Comunale, che avrà il compito di realizzare questo impianto atteso da più di dieci anni dagli abitanti del quartiere, hanno stimato i costi di costruzione più IVA del centro sportivo in 11,27 milioni di eurouna cifra superiore a quella inizialmente stimata dal Valencia, che non raggiungeva gli undici milioni. L'ingresso di tale importo nelle casse comunali avviene condizione principale ed essenziale per ottenere le licenze di costruzione per il Terziario del Nuovo Mestalla.

