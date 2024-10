Torneo di calcio tra detenuti, Polizia Penitenziaria e Lions: "Usiamo lo sport per rieducare" (Di martedì 15 ottobre 2024) Una giornata 'Insieme nello sport' seguendo la teoria secondo cui il reinserimento e la rieducazione costruiti già nel periodo della detenzione siano fondamentali non solo per i reclusi, ma per tutto il gruppo sociale che un giorno lì riaccoglierà. Nasce da questo principio il Torneo triangolare Modenatoday.it - Torneo di calcio tra detenuti, Polizia Penitenziaria e Lions: "Usiamo lo sport per rieducare" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una giornata 'Insieme nello' seguendo la teoria secondo cui il reinserimento e la rieducazione costruiti già nel periodo della detenzione siano fondamentali non solo per i reclusi, ma per tutto il gruppo sociale che un giorno lì riaccoglierà. Nasce da questo principio iltriangolare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Europei calcio femminile 2029 - Italia interessata ad ospitare il torneo : la candidatura finale entro agosto 2025 - La conferma è arrivata dalla UEFA con un comunicato pubblicato sul sito. The post Europei calcio femminile 2029, Italia interessata ad ospitare il torneo: la candidatura finale entro agosto 2025 appeared first on SportFace. Il torneo del 2029 sarà il terzo Europeo femminile a vedere la partecipazione di 16 squadre, dopo l’edizione del 2022 in Inghilterra e quella del 2025 in Svizzera. (Sportface.it)

Torneo calcio balilla a Foligno - ancora un podio per Natali in attesa della Champions - GALLIPOLI - Ancora una prestazione di livello per l’atleta gallipolino, Luigi Natali, che nell’ultimo torneo nazionale di calcio balilla, con veterano in campo, ha conquistato il terzo posto nella classifica finale in coppia con Federico Mariano di Napoli. . Il torneo si è disputato nell’ultimo. (Lecceprima.it)

Emacup - a Santa Sabina il torneo di calcio a 5 misto per la ricerca ematologica - Domenica 6 ottobre appuntamento alle ore 14 al campo sportivo di Santa Sabina per l’Emacup, torneo di calcio a 5 misto. L’iniziativa serve per raccogliere fondi per la ricerca e lo. . . . I giocatori devono portare solo scarpini e pantaloncini, la maglietta la fornisce il Comitato sportivo italiano. (Perugiatoday.it)