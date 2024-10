Suicidio 15enne, Valditara: “Profondo dolore. Dobbiamo eradicare il bullismo dalla società, la scuola deve essere luogo sereno di crescita” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Profondo dolore e sgomento per il Suicidio del giovane Leonardo, ai suoi genitori va il mio più sentito cordoglio. Il Ministero si è subito attivato per verificare, per quanto di propria competenza, le dinamiche dell'accaduto": così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla tragica morte del giovane 15enne a Senigallia. L'articolo Suicidio 15enne, Valditara: “Profondo dolore. Dobbiamo eradicare il bullismo dalla società, la scuola deve essere luogo sereno di crescita” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “e sgomento per ildel giovane Leonardo, ai suoi genitori va il mio più sentito cordoglio. Il Ministero si è subito attivato per verificare, per quanto di propria competenza, le dinamiche dell'accaduto": così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppesulla tragica morte del giovanea Senigallia. L'articolo: “il, ladi” .

