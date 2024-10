Rugby, campionato serie A. Lezione dalla prima dei Cavalieri: "Gli errori? Da non ripetere" (Di martedì 15 ottobre 2024) "La strada è lunga e molto competitiva, facciamo tesoro degli errori. Domenica prossima dovremo fare sicuramente meglio". E’ il "messaggio" che il presidente dei Cavalieri Union Maurizio Sansone ha mandato alla squadra e alla tifoseria, alla luce del debutto sfortunato in campionato contro Capitolina di sabato scorso. I romani, sfruttando il fattore-campo sono riusciti ad emergere nel secondo tempo, vanificando il vantaggio di capitan Puglia e compagni e chiudendo la contesa sul 29-17. Una battuta d’arresto che ha riportato in auge le parole che il tecnico Alberto Chiesa ripete da mesi sull’alto livello medio del "girone di merito", che non a caso è stato modellato prendendo le tre migliori formazioni di ognuno dei tre gironi dello scorso torneo. Lanazione.it - Rugby, campionato serie A. Lezione dalla prima dei Cavalieri: "Gli errori? Da non ripetere" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "La strada è lunga e molto competitiva, facciamo tesoro degli. Domenica prossima dovremo fare sicuramente meglio". E’ il "messaggio" che il presidente deiUnion Maurizio Sansone ha mandato alla squadra e alla tifoseria, alla luce del debutto sfortunato incontro Capitolina di sabato scorso. I romani, sfruttando il fattore-campo sono riusciti ad emergere nel secondo tempo, vanificando il vantaggio di capitan Puglia e compagni e chiudendo la contesa sul 29-17. Una battuta d’arresto che ha riportato in auge le parole che il tecnico Alberto Chiesa ripete da mesi sull’alto livello medio del "girone di merito", che non a caso è stato modellato prendendo le tre migliori formazioni di ognuno dei tre gironi dello scorso torneo.

