Rrahmani come Ronaldo McTominay e Gilmour sperano ancora | gli azzurri in Nations League

(Di martedì 15 ottobre 2024)si trasforma in attaccante, mentresi mangiano le mani contro il Portogallo: così gliinQuesta sera si sono disputate le ultime partite didella finestra di ottobre. Da domani, tutti i calciatori europei saranno a disposizione dei propri mister nei rispettivi club. E anchesono attesi a Napoli alla corte di Antonio Conte, per preparare la sfida contro l’Empoli. Questi ultimi tre giocatoriimpegnati in Europa hanno disputato due incontri Kosovo-Cipro e Scozia-Portogallo. Il difensore partenopeo, con la fascia da capitano sul braccio, ha giocato quasi l’intera partita. È stato risparmiato solo nel finale, quando mancavano poco più di dieci minuti., però, ha rubato la scena con una serpentina in area di rigore, che ha ricordato moltoil Fenomeno.