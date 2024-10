Robert Plant: la scaletta dei concerti italiani (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono passati quarantaquattro anni dalla tragica morte del batterista John “Bonzo” Bonham, che ha provocato lo scioglimento dei Led Zeppelin, il più importante e influente gruppo hard rock di sempre. Il mito del Dirigibile non è mai tramontato, ma, anzi, è cresciuto ad ogni ristampa da parte del chitarrista-manager Jimmy Page, per non parlare dell’unica reunion del Celebration Day di Londra nel 2007, il singolo concerto che ha avuto la maggior richiesta di biglietti di sempre. Invece che adagiarsi sull’eredità di un brand mastodontico e straordinariamente redditizio come quello degli Zep, il frontman Robert Plant si è reinventato più volte con nuovi progetti musicali, facendosi guidare esclusivamente dall’amore per la musica e per le nuove sfide. Panorama.it - Robert Plant: la scaletta dei concerti italiani Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono passati quarantaquattro anni dalla tragica morte del batterista John “Bonzo” Bonham, che ha provocato lo scioglimento dei Led Zeppelin, il più importante e influente gruppo hard rock di sempre. Il mito del Dirigibile non è mai tramontato, ma, anzi, è cresciuto ad ogni ristampa da parte del chitarrista-manager Jimmy Page, per non parlare dell’unica reunion del Celebration Day di Londra nel 2007, il singolo concerto che ha avuto la maggior richiesta di biglietti di sempre. Invece che adagiarsi sull’eredità di un brand mastodontico e straordinariamente redditizio come quello degli Zep, il frontmansi è reinventato più volte con nuovi progetti musicali, facendosi guidare esclusivamente dall’amore per la musica e per le nuove sfide.

