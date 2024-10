Riassunto: Allstate Protection Plans migliora il suo portafoglio di prodotti per il settore della telefonia mobile con l’acquisizione di Kingfisher (Di martedì 15 ottobre 2024) BRISBANE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Allstate Protection Plans, una divisione di Allstate Corporation (NYSE: ALL), ha rilevato Kingfisher, azienda privata che ottimizza il ciclo di vita dei dispositivi smart (riparazione, sostituzione, permuta, aggiornamento) per migliorare le offerte per il settore della telefonia mobile e i suoi clienti. Questa acquisizione strategica rafforza la capacità di Allstate Protection Plans di fornire soluzioni innovative che aiutano i consumatori a ottenere il massimo dai propri dispositivi. Fondata nel 2016, Kingfisher è stata un pioniere dell’economia circolare dei telefoni cellulari, offrendo una suite di prodotti che aiuta i vettori mobili, i produttori e i rivenditori a rispondere alla crescente domanda dei consumatori di proprietà flessibile e soluzioni di protezione che riducono l’impatto ambientale. .com - Riassunto: Allstate Protection Plans migliora il suo portafoglio di prodotti per il settore della telefonia mobile con l’acquisizione di Kingfisher Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) BRISBANE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–, una divisione diCorporation (NYSE: ALL), ha rilevato, azienda privata che ottimizza il ciclo di vita dei dispositivi smart (riparazione, sostituzione, permuta, aggiornamento) perre le offerte per ile i suoi clienti. Questa acquisizione strategica rafforza la capacità didi fornire soluzioni innovative che aiutano i consumatori a ottenere il massimo dai propri dispositivi. Fondata nel 2016,è stata un pioniere dell’economia circolare dei telefoni cellulari, offrendo una suite diche aiuta i vettori mobili, i produttori e i rivenditori a rispondere alla crescente domanda dei consumatori di proprietà flessibile e soluzioni di protezione che riducono l’impatto ambientale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allstate Protection Plans Enhances Its Portfolio Of Offerings For The Mobile Industry With Kingfisher Acquisition - AETO... - Allstate Protection Plans , a division of Allstate Corporation (NYSE: ALL), has acquired Kingfisher , a privately held company th ... (menafn.com)

Riassunto: Allstate Protection Plans migliora il suo portafoglio di prodotti per il settore della telefonia mobile con l’acquisizione di Kingfisher - BRISBANE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Allstate Protection Plans, una divisione di Allstate Corporation (NYSE: ALL), ha rilevato Kingfisher, azienda privata ... (01net.it)

Allstate Protection Plans Enhances Its Portfolio of Offerings for the Mobile Industry with Kingfisher Acquisition - Allstate Protection Plans, a division of Allstate Corporation (NYSE: ALL), has acquired Kingfisher, a privately held company that optimizes the lifecycle of smart devices (repair, replace, trade-in, ... (finance.yahoo.com)